Ильхам Алиев принял вице-премьера Сербии фото

В среду, 1 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра горного дела и энергетики Сербии Зорану Михайлович, передает пресс-служба главы государства.