Ильхам Алиев принял вице-премьера Сербии фото
В среду, 1 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра горного дела и энергетики Сербии Зорану Михайлович, передает пресс-служба главы государства.
В среду, 1 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра горного дела и энергетики Сербии Зорану Михайлович, передает пресс-служба главы государства.
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