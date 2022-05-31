Евросоюз и Британия запретят страхование судов с российской нефтью

Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью, сообщает газета The Financial Times.

Согласно данным, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloyd's of London – крупнейший для морских перевозок, что ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.

Как сообщили источники издания, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывали, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Там, например, может оказаться нефть из Казахстана. Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает The Financial Times, может привести к еще большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в $123 за баррель марки Brent.