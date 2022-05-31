После визита Лаврова: в Турции допустили решение проблемы с украинским зерном за пару недель
Проблемы с поставками украинского зерна на мировые рынки можно решить в течение одной или двух недель, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын газете Star.
"Наш МИД и заинтересованные ведомства определенное время обсуждают этот вопрос с украинской и российской сторонами, с ООН", - сказал Калын, напомнив, что данную тему обсуждали по телефону лидеры России и Турции.
Как отметил Калын, вопрос поставок зерна и создания в этих целях коридора безопасности планируется обсудить в ходе предстоящего 8 июня визита главы МИД России Сергея Лаврова в республику: "Детали этой проблемы прояснятся на будущей неделе в ходе этого визита. Турция готова к скорейшему началу работы в этом направлении".
По его мнению, есть ряд вопросов технического характера, которые необходимо обсудить на переговорах. "По всем этим вопросам будут приняты решения в течение одной-двух недель на встречах в Турции, что позволит ей возложить на себя важную миссию по преодолению мирового продовольственного кризиса", - сказал он.
Отвечая на вопрос, ожидается ли в течение двух недель посещение Турции представителями Украины, Калын сказал, что "пока запланированного визита нет". "Но наши двери всегда открыты для украинских друзей", - добавил он.