Германия решила поставить Украине современные системы ПВО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение о поставке Украине современных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, передает Reuters.
«Правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сказал Шольц.
Как ранее сообщал Bild, Украина заинтересована в получении 10 систем IRIS-T SLM. Эти комплексы способны эффективно поражать воздушные цели в зоне радиусом в 40 км и высотой 20 км. Они основаны на модернизированных самонаводящихся ракетах IRIS-T класса «воздух-воздух», поступивших на вооружение Германии в 2005 году.