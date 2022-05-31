В Польше назвали «бессмысленными» разговоры Макрона и Шольца с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал телефонные разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает польское издание WNP.

«Мы считаем их (разговоры) совершенно бессмысленными», - сказал польский дипломат.

По его словам, Шольц вместо того, чтобы ехать в Киев, звонит по телефону Путину «достаточно регулярно», что ничего не дает Украине, а только помогает России.