В Польше назвали «бессмысленными» разговоры Макрона и Шольца с Путиным
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал телефонные разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает польское издание WNP.
«Мы считаем их (разговоры) совершенно бессмысленными», - сказал польский дипломат.
По его словам, Шольц вместо того, чтобы ехать в Киев, звонит по телефону Путину «достаточно регулярно», что ничего не дает Украине, а только помогает России.