Против Навального завели новое дело. Ему грозит еще до 15 лет тюрьмы

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному грозит еще 15 лет тюрьмы в связи с новым уголовным делом о создании экстремистской группы.

«Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет», – говорится на странице Навального в Twitter.

Сейчас российский оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии в Покрове Владимирской области. В марте его также признали виновным в хищении 2,7 млн рублей пожертвований и в оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.