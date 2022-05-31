Ильхам Алиев: «Бакинская энергетическая неделя» - самое масштабное мероприятие нефтегазовой отрасли в регионе

«Бакинская энергетическая неделя» - самое масштабное мероприятие нефтегазовой отрасли и энергетического сектора в Каспийском регионе, которое включает в себя 27-ю Международную выставку «Нефть и Газ Каспия», 10-ю юбилейную Каспийскую Международную выставку «Энергетика и альтернативная энергетика» и «Бакинский энергетический форум», являющийся предшественником Каспийской нефтегазовой конференции». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам «Бакинской энергетической недели».

Глава государства отметил, что «Бакинская энергетическая неделя» возобновляется после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, с которой правительство Азербайджана успешно борется.

«Как живые встречи, так и живой диалог с лидерами промышленной отрасли региона еще больше повышают значимость выставки и форума. В этом году «Бакинская энергетическая неделя» объединяет ключевых игроков мирового энергетического рынка, международные компании для нового сотрудничества в области создания более устойчивой и безопасной энергетики», - говорится в письме.