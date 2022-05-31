Ильхам Алиев: «Бакинская энергетическая неделя» - самое масштабное мероприятие нефтегазовой отрасли в регионе
«Бакинская энергетическая неделя» - самое масштабное мероприятие нефтегазовой отрасли и энергетического сектора в Каспийском регионе, которое включает в себя 27-ю Международную выставку «Нефть и Газ Каспия», 10-ю юбилейную Каспийскую Международную выставку «Энергетика и альтернативная энергетика» и «Бакинский энергетический форум», являющийся предшественником Каспийской нефтегазовой конференции». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам «Бакинской энергетической недели».
Глава государства отметил, что «Бакинская энергетическая неделя» возобновляется после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, с которой правительство Азербайджана успешно борется.
«Как живые встречи, так и живой диалог с лидерами промышленной отрасли региона еще больше повышают значимость выставки и форума. В этом году «Бакинская энергетическая неделя» объединяет ключевых игроков мирового энергетического рынка, международные компании для нового сотрудничества в области создания более устойчивой и безопасной энергетики», - говорится в письме.
Ильхам Алиев также отметил, что такие вопросы, как декарбонизация, увеличение видов «зеленой энергии», ставшие глобальным вызовом, а также доступное и безопасное энергоснабжение, которые составляют основную повестку диалога на энергетической неделе этого года, заслуживают особого внимания.
«В то же время «Бакинский энергетический форум» не только продолжает традиции Каспийской нефтегазовой конференции, которая получила статус ключевого мероприятия энергетического сектора, но и расширил свою повестку дня новыми энергетическими сегментами», - подчеркивается в письме.