Батальон имени Челебиджихана признали в России террористическим

Верховный суд РФ признал террористическим "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана" террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ", - сказала собеседница агентства.

"Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" был создан в качестве вооруженного формирования в Украине. Согласно данным СМИ, он принимал участие в «блокаде» Крыма и боевых действиях на Донбассе.