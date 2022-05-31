Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, поддержавшего директора лицея №12 Екатеринбурга, учащиеся которого выступили на танцевальном конкурсе с номером с элементами тверка и чирлидинга. Напомним, что после того, как министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов предложил уволить директора, губернатор заявил, что делать этого не стоит, а танец школьников назвал «неудачной шуткой». Об этом пишет "Коммерсантъ".

«Родители учеников не увидели ничего ужасного в их поступке. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», - отметил Евгений Куйвашев.

Владимир Соловьев в ответ на это предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова «поучить разуму» свердловского губернатора. Кроме того, телеведущий возмутился, что Евгений Куйвашев ни разу не высказал свою позицию о военной «спецоперации» в Украине, о чем Владимир Соловьев неоднократно просил его в прямом эфире, но нашел время вступиться за школьников.

«Куйвашев не нашел возможности сказать, как он относится к тому, что 600 учеников написали требование снять букву "Z" с учебного заведения. Куйвашев не нашел в себе силы ответить, поддерживает он политику президента или нет. Он был хоть в одном госпитале, он пообщался с ранеными? Он поехал на Донбасс? Нет», - заявил телеведущий в эфире «Соловьев LIVE». Он также предположил, что решение губернатора прокомментировать инцидент с танцем связано с неудачной работой пиарщиков, которых Владимир Соловьев назвал «откровенными либерастами».

Телеведущий также раскритиковал телеведущую Ксению Собчак и Ельцин Центр, поддержавших позицию губернатора.

Вызвавший критику танец лицеистов был одним из номеров на школьном конкурсе «Танцевальная галактика», который состоялся еще 12 мая и был приурочен к Международному дню танца. После того как видео выступления вызвало широкий общественный резонанс, в лицее было начато служебное расследование. В мэрии Екатеринбурга решили, что танец не предполагал пропаганды нетрадиционных ценностей, просто дети, не имеющие хореографической подготовки, неудачно скомпоновали разные стили и направления.