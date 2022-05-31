Джо Байден написал о региональной и глобальной роли Азербайджана

«За 30 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном мы стали сильными партнерами в вопросах борьбы с транснациональными угрозами, усиления энергетической безопасности, двусторонней торговли и инвестиций. Во время проведения в Баку Международной Каспийской нефтегазовой выставки хочу заверить вас, что США продолжают быть верными партнерами Азербайджана». Об этом в своем письме, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, написал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что в то время, когда мир переживает важный переломный момент в обеспечении энергетической безопасности, США также делают необходимые инвестиции и изменения для обеспечения долгосрочных обязательств по переходу на чистую энергию.

«Диверсификация как никогда важна для достижения наших целей в области энергетической безопасности, и Азербайджан сыграл ключевую роль в региональных усилиях по достижению этой цели. Азербайджан также имеет важное значение в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет решающую роль в помощи стабилизации энергетической безопасности Европы, поставляя важное для Украины топливо через Южный газовый коридор», - написал Байден.