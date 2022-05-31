Посол России Бочарников посетил Кельбаджар
Как уже сообщалось, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса накануне посетили Кельбаджар. Зарубежные дипломаты ознакомились с восстановительными работами, проводимыми на этой освобожденной в результате Отечественной войны от многолетней оккупации земле.
В состав делегации также вошли посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и российский военный атташе Андрей Алексенцев.
«Посол Михаил Бочарников передает подписчикам привет из Кельбаджара, который он посетил сегодня в составе делегации дипкорпуса, аккредитованного в Баку», - говорится на странице посольства РФ в Азербайджане в Twitter.
Посол 🇷🇺 в 🇦🇿 Михаил #Бочарников передает подписчикам привет из Кельбаджара, который он посетил сегодня в составе делегации дипкорпуса, аккредитованного в #Баку @MID_RF @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/fSvBeq6BtD— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) May 31, 2022