В Баку начались тренинги НАТО

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2022 год между Минобороны Азербайджана и НАТО мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО проводит тренинг на тему «Процесс планирования операции в НАТО» в Институте военного управления при Национальном университете обороны.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в ходе курса слушателям предоставляется общая информация о НАТО, штатной структуре и брифингах организации по различным направлениям, связанным с процессом планирования операций.