Китай пригрозил США серьезными последствиями

Китай обвинил власти США в поддержке сепаратистов на Тайване. Для Вашингтона это может обернуться серьезными последствиями, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он утверждает, что США используют Тайвань, «чтобы манипулировать Китаем».

Китайский дипломат, в частности, раскритиковал визит американского сенатора Тэмми Дакуорт в Тайбэй. Она прибыла на Тайвань вчера, 31 мая, и встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. До этого группа американских конгрессменов посетила Тайвань с необъявленным визитом в апреле.