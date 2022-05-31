Китай пригрозил США серьезными последствиями
Китай обвинил власти США в поддержке сепаратистов на Тайване. Для Вашингтона это может обернуться серьезными последствиями, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он утверждает, что США используют Тайвань, «чтобы манипулировать Китаем».
Китайский дипломат, в частности, раскритиковал визит американского сенатора Тэмми Дакуорт в Тайбэй. Она прибыла на Тайвань вчера, 31 мая, и встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. До этого группа американских конгрессменов посетила Тайвань с необъявленным визитом в апреле.
По мнению МИД Китая, США таким образом «негласно поощряют и поддерживают сторонников независимости Тайваня». «Это опасно для Тайваня и будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов», - цитирует Чжао ТАСС. Он утверждает, что к эскалации напряженности в Тайваньском проливе привели попытки руководства острова вместе с США «использовать Тайвань, чтобы манипулировать Китаем».
МИД КНР требовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. В мае Госдеп заявил, что США привержены принципу «единого Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. 23 мая американский президент Джо Байден заявил о готовности США «вмешаться военным путем», если КНР вторгнется в Тайвань.