В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара

Казия Гальяно, которую пресса называет бывшей принцессой Катара, была найдена мертвой в своем доме в Испании. Об этом ТАСС сообщили в среду в национальной полиции королевства.

"В воскресенье в жилом доме была найдена умершая женщина", - отметили в правоохранительных органах. "Предполагается, что это та женщина (бывшая принцесса - прим.)", - уточнили в полиции, подтвердив ее имя. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, будет проведено вскрытие.