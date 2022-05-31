В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Казия Гальяно, которую пресса называет бывшей принцессой Катара, была найдена мертвой в своем доме в Испании. Об этом ТАСС сообщили в среду в национальной полиции королевства.
"В воскресенье в жилом доме была найдена умершая женщина", - отметили в правоохранительных органах. "Предполагается, что это та женщина (бывшая принцесса - прим.)", - уточнили в полиции, подтвердив ее имя. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, будет проведено вскрытие.
Как сообщило агентство EFE, 46-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в Марбелье (автономное сообщество Андалусия). Дочь бывшей принцессы, проживающая во Франции, обратилась в правоохранительные органы королевства, поскольку ее мать не отвечала на звонки в течение нескольких дней.
Гальяно являлась бывшей супругой Абделя Азиза бен Халифа Аль Тани - дяди эмира Катара. Пара распалась в 2012 году.