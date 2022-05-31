eSIM уже в Азербайджане! видео
Bakcell впервые в Азербайджане запустила технологию eSIM. Благодаря технологии нового поколения eSIM абонентам не нужна физическая SIM-карта для использования мобильных услуг.
Мобильные услуги предоставляются через виртуальную SIM-карту, записанную в память смартфона.
Воспользоваться новой технологией могут как действующие абоненты Bakcell, так и клиенты, желающие приобрести новый номер.
Отметим, что данная новинка позволяет «записать» второй мобильный номер даже на телефоны, поддерживающие одну физическую SIM-карту. Список устройств, поддерживающих данную новинку, можно посмотреть на сайте компании https://www.bakcell.com/ru/esim
Kомпания Bakcell является частью NEQSOL Holding.