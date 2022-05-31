eSIM уже в Азербайджане! видео

Bakcell впервые в Азербайджане запустила технологию eSIM. Благодаря технологии нового поколения eSIM абонентам не нужна физическая SIM-карта для использования мобильных услуг.

Мобильные услуги предоставляются через виртуальную SIM-карту, записанную в память смартфона.

Воспользоваться новой технологией могут как действующие абоненты Bakcell, так и клиенты, желающие приобрести новый номер.

Отметим, что данная новинка позволяет «записать» второй мобильный номер даже на телефоны, поддерживающие одну физическую SIM-карту. Список устройств, поддерживающих данную новинку, можно посмотреть на сайте компании  https://www.bakcell.com/ru/esim

Kомпания Bakcell является частью NEQSOL Holding.