Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России

Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России. Об этом посол республики в Москве Ермек Кошербаев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам посла, Казахстан не будет предпринимать шаги, которые могут противоречить партнерским отношениям с Россией, а также отметил, что при любых обстоятельствах она останется ближайшим соседом для государства, пишет РИА Новости.

«Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх», - добавил посол Казахстана.