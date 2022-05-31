Репортерская группа haqqin.az. Кишинев 13:42

В течение минувшего месяца Народное собрание Гагаузии приняло сразу два закона, которые в Кишиневе сочли не просто неуместными или спорными, а прямо противоречащими действующему законодательству Республики Молдова, субъектом которой является автономия. Гагаузским депутатам даже пригрозили уголовной ответственностью. В течение минувшего года, после выборов в Народное собрание (НСГ), этот регион Молдовы переживает непростой период, поскольку, находясь в традиционной оппозиции центру, он столкнулся с определенным внутренним противостоянием между законодательной и исполнительной властью.

Автономия, согласно Закону об особом правовом статусе, обладает столицей (Комрат), символикой (герб, флаг и гимн), собственной законодательной и исполнительной властью, а это, соответственно, - НСГ (парламент), башкан (глава региона) и Исполнительный комитет (Исполком, то есть правительство). Башкана и собрание избирает население, для чего имеется также местный Избирком. Что касается полиции, прокуратуры, судов, системы администрирования и прочих атрибутов государства, то они подчиняются Кишиневу. И здесь тоже периодически возникают некоторые противоречия. Например, в результате реформирования в Молдове системы юстиции парламент республики постановил исключить главного прокурора Гагаузии из состава Высшего совета прокуроров, в который он до этого входил автоматически. Такое решение вызвало возмущение и башкана Ирины Влах, и депутатов НСГ. Однако в Кишиневе пересматривать новый закон отказались. В одном из интервью местным СМИ глава автономии сказала, что никак не может быть в оппозиции правительству, поскольку является его членом по должности. "Я не представляю оппозицию, наоборот, я у власти. Я руковожу регионом, я являюсь частью правительства", - подчеркнула Влах.

Однако внимательный наблюдатель сразу отметит, что пророссийские актвисты и эксперты в Кишиневе все чаще стали отмечать: якобы правительство Молдовы гагаузское руководство воспринимает несколько отстраненно, что выражается и в финансировании из центра, и в отношении к инициативам в кабмине. Разжигание сепаратистских настроений в Гагаузии сильно напоминает почерк формирования критических ситуаций в Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Осетии… Сепаратисты указывают на плохое состояние дорог в Гагаузии, отсутствие субсидий для компенсации уязвленным социальным слоям затрат после повышения цен на газ. Комментируя выпады гагаузского политического руководства, президент Молдовы еще в прошлом году сказала: "Я не буду это комментировать. Потому что это не приведет ни к чему хорошему". Следует добавить, что глава Гагаузии призвала в начале весны все ветви власти в регионе к консолидации в условиях мощнейшего кризиса и предупредила: "нам не на кого рассчитывать". Хотя Россия в последнее время демонстрирует «особое отношение» к Гагаузии. Не столь щедрая на прямые финансовые вложения Россия позволяет гагаузам зарабатывать и на уровне предпринимательской среды, и непосредственно на уровне граждан. Даже в период ограничений на импорт в РФ молдавской сельхозпродукции для гагаузских виноделов, садоводов и овощеводов регулярно делались исключения. При этом, по имеющимся данным, каждый пятый житель Гагаузии работает в качестве трудового мигранта - в России. В свете сложившейся ситуации и прежних отношений пророссийского руководства Гагузии с бывшей во власти Партией социалистов Молдовы, которая обвинена в предательстве и считается пророссийской, объяснима нынешняя напряженность во взаимодействии с кишиневскими правящими структурами, избравшими прозападный курс.

Весной в Народном собрании Гагаузии даже прозвучали обвинения во вмешательстве Кишинева во внутриполитическую жизнь автономии. Это произошло в конце февраля, когда НСГ после более чем десятка неудачных попыток, наконец, удалось избрать председателя, в отсутствии которого Собрание не могло утвердить даже бюджет. В течение весны у гагаузских депутатов возник ряд инициатив, связанных с реформой административных структур региона. Они попытались вывести из подчинения исполнительной власти два учреждения - Агентство привлечения инвестиций и продвижения экспорта и местный Научно-исследовательский центр… Законодатели и административные органы автономии единым фронтом выступили через месяц против инициативы Кишинева. Речь идет о запрете георгиевской ленты в Молдове, который был принят правящим большинством республики в конце апреля. Пророссийские гагаузские депутаты проголосовали в Народном собрании за свой закон - разрешающий ношение георгиевской ленты. В ответ на это полиция Молдовы объявила, что правоохранительные органы для всей Молдовы одни и те же и что штрафовать за незаконный символ всех будут одинаково. Политические эксперты в Кишиневе отметили, что депутаты НСГ за такой закон могут и до уголовной ответственности дойти. Более того, неожиданно 8 мая, в воскресенье, Апелляционный суд Комрата отменил закон гагаузских депутатов. В итоге, негодующие законодатели в тот же вечер собрались на внеочередное заседание и новым актом разрешили ношение георгиевской ленты на один день - 9 Мая. Ирина Влах документ подписала.