Обстрелы Николаева не прекращаются: за сутки 22 раненых

Российские войска продолжают бить по Николаеву и области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 22 человека. Об этом сообщил председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома", - написала Замазеева.

Также россияне продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.