Обстрелы Николаева не прекращаются: за сутки 22 раненых
Российские войска продолжают бить по Николаеву и области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 22 человека. Об этом сообщил председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
"Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома", - написала Замазеева.
Также россияне продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.
По ее словам, среди раненых детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общем, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 256 граждан, пострадавших от атак РФ на область.