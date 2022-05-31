Кремль о возможной встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле

Четкого понимания по возможной встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля сказал, что "контекст у всего этого один": "Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны".

"Но по такой встрече (делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле - ред.) пока четкого понимания нет", - цитирует Пескова ТАСС.