Дорожная полиция обратилась к водителям

«Работы, проводимые в связи с Гран-при Азербайджана «Формула-1», а также соревнования, которые планируется провести в ближайшие дни, требуют ограничения движения и изменения направлений на дорогах в центральной части столицы. Планируемое сужение полос движения и почти полное ограничение возможности парковки приводит к серьезным нагрузкам в центре, а также в направлении дороги Баку-Сальяны, считающейся южными воротами столицы. Это не проходит без последствий для и без того напряженной динамики столичного движения. Общая динамика движения, в свою очередь, приводит к перегрузкам на других улицах и проспектах и серьезной плотности на дорогах», - отметил он.

Главный инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли отметил, что Дорожная полиция просит в первые 15 дней июня по возможности меньше пользоваться личными автомобилями.

По словам Аскерли, в этот период рекомендуется отдавать предпочтение преимущественно общественному транспорту, максимально сократить движение к центру города на личных автомобилях, передвигаться по предлагаемым маршрутам.

«С юга к центру, то есть к Азнефти и кругу Нефтчиляр, гражданам следует двигаться по дороге с 14 километра дороги Баку-Сальян по третьей сторонней круговой дороге в направлении круга Локбатана через 20 января или Ени Ясамал.

В то же время водителям рекомендуется двигаться к центру через 20-й участок, а проживающим в поселке Баил - по внутренним дорогам с улицы Гурбана Аббасова через улицы Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова», - подчеркнул А.Аскерли.