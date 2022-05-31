Москва о задержании российских граждан в Турции

Кремль не располагает данными о задержании российских граждан в Турции, которые подозреваются в покушении на убийство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, у Кремля нет подобных данных. Это, наверное, нужно спрашивать турецкую сторону", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, Кремлю неизвестно о передаче Анкарой структурам России данных о задержании россиян. "Я не знаю, была ли какая-то передача по каналам силовых структур. По крайней мере, нам об этом ничего неизвестно", - сказал он.