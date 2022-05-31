Более ста таджиков и узбеков депортируют из России

Больше ста граждан Таджикистана и Узбекистана депортируют из России за массовую драку на стройплощадке в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Троицкий суд столицы.

По данным суда, вынесено 107 решений о помещении мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан. Они проведут там 90 суток, после чего будут депортированы из России.

Ранее сообщалось, что конфликт между мигрантами произошел 1 апреля на стройке московского ЖК на Шелепихинской набережной. Поводом для драки якобы стало слово «дурак», которым рабочий из Таджикистана обозвал своего коллегу из Узбекистана. Полиция решила сократить им срок пребывания в стране и депортировать.