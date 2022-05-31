Звонки Путину: лидеры ЕС спорили, стоит ли говорить с президентом России

На двухдневном саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсуждали не только введение эмбарго на российскую нефть. Также поднимался вопрос целесообразности звонков президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ERR со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Так, комментируя недавние разговоры Путина и лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, она рассказала, что между главами ЕС "была очень напряженная дискуссия о звонках Путину".

Премьер Эстонии заявила, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров, она не видит никакого смысла в этих звонках Путину, ведь очевидно, глава Кремля "не хочет принимать никаких мер".