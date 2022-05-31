Звонки Путину: лидеры ЕС спорили, стоит ли говорить с президентом России
На двухдневном саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсуждали не только введение эмбарго на российскую нефть. Также поднимался вопрос целесообразности звонков президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ERR со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Так, комментируя недавние разговоры Путина и лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, она рассказала, что между главами ЕС "была очень напряженная дискуссия о звонках Путину".
Премьер Эстонии заявила, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров, она не видит никакого смысла в этих звонках Путину, ведь очевидно, глава Кремля "не хочет принимать никаких мер".
"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру Зеленскому - ред.), поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, украинский президент попросил их быть посредниками", - подчеркнула Каллас.