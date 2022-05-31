Бахтияр Асланбейли: BP не комментирует добычу нефти, но будет спад

По пока еще не уточненным данным, в этом году нефтегазовая компания BP пробурит разведочную скважину на месторождении «Шахдениз-3». Разведочное бурение позволит определить периметр бурения и выдвинуть предположения о запасе углеводородов. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в кулуарах стартовавшей сегодня, 1 июня, Бакинской энергетической недели заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

На вопрос, на какие объемы запасов на месторождении рассчитывает BP, Асланбейли ответил: «Не имеет значения, на сколько мы рассчитываем, важно, сколько в итоге там окажется».

По его словам, раньше запасы углеводородов обнаруживались в 10% пробуренных скважин. Но технологии ушли вперед, и не исключено, что этот показатель увеличился.

Бахтияр Асланбейли отказался прогнозировать добычу нефти в этом году, сославшись на то, что BP не выступает с подобными заявлениями. «Но, естественно, будет спад добычи», - заметил он.

По словам Асланбейли, компания BP также планирует к концу 2023 года начать добычу первой нефти в рамках проекта «Центральный Восточный Азери». «В рамках проекта строительные работы должны быть завершены в этом году, к концу следующего года планируется начать добычу первой нефти», - сказал Асланбейли, подчеркнув, что отправка в море опорного блока добывающей платформы «Центральный Восточный Азери» запланирована на вторую половину текущего года, ориентировочно в августе-сентябре.