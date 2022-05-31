Нидерланды продолжили получать российский газ после отказа платить в рублях

В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, ряд энергетических компаний продолжает его импортировать, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 млрд кубов газа.

По данным корпорации, несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ как прямо, так и косвенно. Теперь газ из России поступает в Нидерланды через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.