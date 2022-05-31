Эрдоган ждет от Швеции и Финляндии «реальных действий»

Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма реальных шагов по борьбе с терроризмом, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО сугубо из-за поддержки этими скандинавскими странами террористических организаций. «Как мы можем одобрить заявку государств, поддерживающих терроризм?», - вопросил Эрдоган, напомнив, что без поддержки Анкары новая волна расширения границ Альянса невозможна.

«Мы открыто заявили, что против вхождения двух стран в НАТО из-за поддержки террористов РКК и структур, связанных с этой кровавой организацией. Миссия Североатлантического альянса – обеспечение безопасности стран-участниц. В НАТО нет места поддержки терроризму», - сказал Эрдоган.

По его словам, одних заявлений Хельсинки и Стокгольма по поддержке антитеррористического курса Турции недостаточно. «Нужны реальные действия», - заметил он.

Турецкий лидер сообщил, что до сегодняшнего дня Анкаре не передано ни одного конкретного письменного документа по отказу от поддержки терроризма со стороны Финляндии и Швеции.