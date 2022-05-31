В то же время на лидерство страны повлияли:

На протяжении многих лет Германия была голосом и мышцами стран ЕС. Однако позиция страны во время вторжения России в Украину подорвала ее авторитет. Об этом пишет Politico.

Результатом стало то, что Берлин частично потерял влияние, а большое количество стран приняли решение "идти собственным путем". Некоторые же начали открыто бросать вызов франко-германскому альянсу.

"Нам не нужна защита Германии. История доказала, что она находится не на той стороне истории", - заявил один дипломат из Восточной Европы, комментируя мягкую политику Германии в отношении России.

Другой европейский дипломат отметил достижения Польши. По его словам, страна продемонстрировала лидерство в противостоянии России, приеме украинских беженцев и отказе от газа. Между тем страны Балтии имеют разумное руководство, Болгария - правительство, которое вызывает больше доверия, а Румыния стабильна.

Крушение авторитета Германии было наглядно продемонстрировано на этой неделе, когда главы государств и правительств ЕС пытались достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть и преодолеть упорное сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этот раз Германию обвинили в том, что она пыталась получить преимущество в предложенном исключении из эмбарго для нефти, поставляемой по трубопроводам.

"Шольц - настоящая проблема. Он просто ведет себя как меркантильный немец вместо того, чтобы идти на компромисс", - заявил один из дипломатов ЕС.

Немецкий чиновник, со своей стороны, отметил, что критика стран показывает, что Германия якобы играет ведущую роль в поиске компромиссов на уровне ЕС, которые необходимы в это сложное время.