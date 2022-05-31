Сотрудникам Центробанка России рекомендовали не выезжать в США и Евросоюз

Руководство Банка России разослало сотрудникам письмо с настоятельной рекомендацией «до особого распоряжения» не ездить в «недружественные страны», в том числе в США и Евросоюз. Копия письма оказалась в распоряжении The Bell.

Из письма следует, что воздержаться от поездок сотрудников просят «с учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам России при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением». Рекомендация особенно касается сотрудников, «допущенных к государственной тайне».

Отмечается, что письмо адресовано зампредам ЦБ, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Банка России. Под ним стоят подписи заместителей председателя ЦБ Германа Зубарева и Руслана Вестеровского.