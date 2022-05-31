ООН: Глобальный кризис не будет решен без экспорта продукции из России и Украины

Глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Позвольте сказать честно: нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России", - сказал он.

"Я продолжаю прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении", - цитирует Гутерриша ТАСС.