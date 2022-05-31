ВСУ показали уничтожение колонны российской бронетехники видео
Украинские военные уничтожили очередную колонну российской военной техники. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в среду, 1 июня.
"Уничтожение российской колонны с высоты птичьего полета", – говорится в подписи к обнародованному видео.
Ролик демонстрирует, как артиллерия ВСУ накрывает огнем российские танки и БМП. Некоторые российские военные бросили свою технику и попытались укрыться в посадке среди деревьев.
В конце видео демонстрируется подбитая техника РФ – минимум пять танков Т-72 и два БМП-1.