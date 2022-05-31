Эрдоган: Турция начинает новую антитеррористическую операцию в Сирии

Вооруженные силы Турции намерены провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов ПКК, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре.

«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Телль-Рифат и Манбидж», - сказал турецкий лидер.

По его словам, далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией. «Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?», - добавил глава государства.