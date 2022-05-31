Записал: Ага Гасымлы, собкор 15:50

Блокада российским ВМФ судов с зерном в портах Украины на Черном море является вызовом цивилизованному миру, в ответ на который Запад может организовать гуманитарные конвои в порты Одесской области. Об этом haqqin.az заявил американский политолог Дэвид Саттер, прокомментировавший угрозы продовольственного кризиса и голода в странах «третьего мира» из-за войны в Украине.

Этот вопрос обсуждался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также на саммите ЕС, который завершился в Брюсселе. Ранее Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, заявил: «36 стран мира импортируют более 50 процентов зерна из Украины. Когда такую страну, обеспечивающую продовольствием 400 миллионов человек, отрезают от мирового рынка, возникает рыночная волатильность. Блокада портов в Одесской области является объявлением войны глобальной продовольственной безопасности и приведет к голоду, дестабилизации обстановки и массовой миграции по всему миру. Необходимо срочно деблокировать украинские порты на Черном море!..». Как отмечают западные СМИ, попытка киевских властей вывезти зерно и ряд других сельскохозяйственных продуктов по железной дороге в Польшу привела к транспортному коллапсу – в данный момент тысячи товарных вагонов скопились на железнодорожном пограничном переходе, который не справляется с потоком грузов. Проблема усугубляется тем, что в Польше ширина железнодорожной колеи уже, чем в Украине, и вагоны на границе приходится «переобувать». В результате Киеву удается вывозить лишь десятую часть зерна, предназначенного для экспорта.