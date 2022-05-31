Дэвид Саттер: «Столкновение НАТО с Россией неизбежно, иначе - мировой голод» мы спрашиваем, эксперты отвечают
Блокада российским ВМФ судов с зерном в портах Украины на Черном море является вызовом цивилизованному миру, в ответ на который Запад может организовать гуманитарные конвои в порты Одесской области.
Об этом haqqin.az заявил американский политолог Дэвид Саттер, прокомментировавший угрозы продовольственного кризиса и голода в странах «третьего мира» из-за войны в Украине.
Этот вопрос обсуждался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также на саммите ЕС, который завершился в Брюсселе.
Ранее Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, заявил:
«36 стран мира импортируют более 50 процентов зерна из Украины. Когда такую страну, обеспечивающую продовольствием 400 миллионов человек, отрезают от мирового рынка, возникает рыночная волатильность. Блокада портов в Одесской области является объявлением войны глобальной продовольственной безопасности и приведет к голоду, дестабилизации обстановки и массовой миграции по всему миру. Необходимо срочно деблокировать украинские порты на Черном море!..».
Как отмечают западные СМИ, попытка киевских властей вывезти зерно и ряд других сельскохозяйственных продуктов по железной дороге в Польшу привела к транспортному коллапсу – в данный момент тысячи товарных вагонов скопились на железнодорожном пограничном переходе, который не справляется с потоком грузов.
Проблема усугубляется тем, что в Польше ширина железнодорожной колеи уже, чем в Украине, и вагоны на границе приходится «переобувать». В результате Киеву удается вывозить лишь десятую часть зерна, предназначенного для экспорта.
По мнению Дэвида Саттера, цель Путина остается неизменной - захватить всю Украину или такую часть территории этой страны, которую можно будет представить своему народу как безоговорочную победу в войне.
«Волне возможно, что в боевых действиях наступит перерыв, во время которого Москва будет планировать следующую фазу войны, - отмечает Дэвид Саттер. - Но агрессия против Украины не прекратится и будет обязательно возобновлена с новой силой. Если Москва достигнет частичной победы, скажем, в Донбассе, то Кремль возьмет тайм-аут и даже, не исключаю, станет инициировать заключение мирного договора, подобного тому, который в 1997 году Ельцин заключил с Чечней. Но на этом ничего не закончится, и спустя какое-то время Россия вторгнется уже на другие украинские территории…».
По мнению Саттера, агрессию не смогут остановить даже серьезные потери российской армии в живой силе. Отказаться от продолжения войны в Украине Кремль может заставить либо поражение на поле боя, либо действия оппозиции внутри власти России, которые поддержат здравомыслящие люди в армии и спецслужбах.
«Пока Киеву достаточно военной и гуманитарной помощи Запада, - считает американский политолог. - Но российская сторона по-прежнему обладает значительным превосходством над ВСУ. При этом упорство, с которым сражаются украинцы, действует на российскую армию деморализующе и сказывается на ее боеспособности. После провала попыток взять Киев Россия бросила все силы на захват черноморского побережья Украины. Блокада в портах украинского зерна сродни захвату в заложники гражданского населения Мариуполя. Только в черноморских портах Украины заложниками остаются сотни миллионов людей в разных регионах мира, которых Россия обрекла своей агрессией на лишения и голод. Вполне допускаю, что Западу придется пойти на военно-морскую гуманитарную акцию по обеспечению деблокады портов и устранению угрозы голода в мире. Такой шаг может привести к острой эскалации напряженности и даже к ситуации, когда столкновение России с НАТО станет неизбежным…».
По словам Дэвида Саттера, действия коллективного Запада, направленные на обуздание российской агрессии в Украине, трудно назвать согласованными. Лидеры ряда европейских государств, в первую очередь, Германии и Франции, зачастую действуют в соответствии с интересами своих стран, которые противоречат общей линии противостояния Москве.
«Отсутствие общей стратегии, безусловно, сказывается, - констатирует американский политолог. – И в этой ситуации самой важной целью является сохранение единства в вопросе поддержке Украины. Пока, по счастью, коллективному Западу это удается».