Украина не получит бронированные гаубицы от Бельгии: названы причины

Украина не получит от властей Бельгии бронированные гаубицы M109. Министерство обороны страны не может выкупить вооружение. Об этом сообщило издание De Morgen.

"Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – говорится в сообщении.

Восточнофламандская технологическая компания OIP, дочерняя компания которой занимается военной техникой, не позволила бельгийским специалистам проверить состояние M109.