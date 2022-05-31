Иран загонит Ирак во тьму

Власти Ирака заявили в среду, 1 июня, что страна не выплатила соседнему Ирану долг в размере 1,6 миллиарда долларов за импорт газа. Выплата долга была ключевым требованием для обеспечения энергоснабжения иракских электростанций в сильную жару предстоящих летних месяцев.

«Иран потребовал от Ирака оплаты финансовых обязательств по оплате газа. Однако из-за задержки с принятием бюджета, а также блокирования парламентом законопроекта, направленного на гарантирование выплат по долгам, привело к задержкам по оплате», - говорится в заявлении министерства электроэнергетики Ирака.

Как передает haqqin.az со ссылкой на издание Al Arabiyya, поставки уже сокращены на пять миллионов кубометров газа в сутки, что ограничивает работу электростанций и сокращает часы подачи электроэнергии в Ираке.

Несмотря на свои огромные запасы нефти и газа, Ирак по-прежнему зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. В настоящее время Иран обеспечивает треть потребностей Ирака в газе и электричестве, но поставки регулярно прекращаются или сокращаются, что усугубляет ситуацию.