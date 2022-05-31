* * * 16:14

В сети начали появляться сведения о ранении лидера так называемой «ДНР» Дениса Пушилина в оккупированном Лимане Донецкой области. Украинская артиллерия также якобы ликвидировала около 50 кадыровцев и уничтожила около 10 единиц техники.

По неподтвержденным пока данным, был ликвидирован также кто-то из высокопоставленных представителей РФ. Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой «ДНР» Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним, - старые консервы», - пишет издание.