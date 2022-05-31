Петков сказал Байрамову: Азербайджан помогает Болгарии в очень важное для страны время
В среду, 1 июня, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, передает пресс-служба МИД Азербайджана.
В ходе встречи, Кирил Петков отметил, что Азербайджан оказывает помощь Болгарии в энергетической сфере в очень важное для его страны время, и подчеркнул роль в этом аспекте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В свою очередь, министр Байрамов заявил, что существующие между двумя странами политические связи высокого уровня дополняются динамичным развитием и в экономической сфере.
Стороны обменялись мнениями по перспективам двусторонних связей в ряде сфер, в том числе энергетической, торгово-экономической, в сфере информационных технологий, транспортно-транзитной, а также в сферах образования, культуры, туризма и др. Было отмечено, что проведение очередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией внесет вклад в дальнейшее расширение экономических связей.
Джейхун Байрамов также проинформировал премьер-министра о постконфликтной ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, разминированию, о шагах, предпринимаемых правительством Азербайджана для построения мира в регионе.
На встрече также обсуждались региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.