Петков сказал Байрамову: Азербайджан помогает Болгарии в очень важное для страны время

В среду, 1 июня, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи, Кирил Петков отметил, что Азербайджан оказывает помощь Болгарии в энергетической сфере в очень важное для его страны время, и подчеркнул роль в этом аспекте президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В свою очередь, министр Байрамов заявил, что существующие между двумя странами политические связи высокого уровня дополняются динамичным развитием и в экономической сфере.