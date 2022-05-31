Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией

Анкара больше не будет проводить двусторонние переговоры с Афинами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте в Анкаре.

Глава государства сообщил, что Турция денонсировала соглашение с Грецией по Стратегическому совету высокого уровня.

"Вы не извлекаете уроков из истории? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге. У нас больше не будет двусторонних переговоров с ними", - цитирует турецкого лидера Anadolu.