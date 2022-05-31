«Железный луч» Израиля поменяет правила игры в регионе?

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил предприятие Rafael на севере Израиля, чтобы лично посмотреть на новую систему лазерной защиты «Железный луч». В ходе визита Беннет получил обширную информацию от высшего руководства Rafael во главе с президентом и генеральным директором генерал-майором (в отставке) Йоавом Хар-Эвеном, сообщает «Курсор» со ссылкой на Israel National News.

Президент и главный исполнительный директор Rafael Хар-Эвен и члены высшего руководства также представили суть секретных систем израильского оборонного ведомства.

Беннет назвал новую лазерную систему стратегическим «изменением правил игры» для израильской сети противоракетной обороны, отметив, что стоимость существующей системы «Железный купол», которая сбивает приближающиеся снаряды с помощью сложных ракет-перехватчиков, значительно выше. «Лазерная система Rafael — это стратегический переломный момент для государства Израиль и всего мира, система, которая уже сегодня знает, как сбивать минометные снаряды, БПЛА и ракеты. Это меняет правила игры, потому что мы можем не только нанести удар по врагу в военном отношении, но и ослабить его экономически. До сегодняшнего дня перехват каждой ракеты стоил нам больших денег. Сегодня они могут вложить в ракету десятки тысяч долларов, а мы - всего два доллара, чтобы покрыть расходы на электроэнергию при сбитии ракеты», - сказал он.