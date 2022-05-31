Российские войска дошли до центра Северодонецка и пытаются там закрепиться. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что в Северодонецке "обстановка очень непростая".

"Продолжаются активные боевые действия. Противник дошел до центра города и пытается там закрепиться", - рассказал Мотузяник.

Спикер Министерства обороны не уточнил, сколько процентов территории Донецкой и Луганской областей оккупированы противником. "Только скажу, что там продолжаются очень активные боевые действия. Сейчас противник туда бросил максимальные свои резервы, чтобы выйти на границу Луганской области. Их главная тактическая цель сейчас - полное взятие под контроль города Северодонецка. Также они хотят окружить Лисичанск, в чем им активно противодействуют ВСУ", - подчеркнул он.