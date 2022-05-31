Эрдоган обвинил Европу в поддержке террористов

В Германии, Франции и Нидерландах защищают боевиков Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

Турецкий лидер отметил, что члены террористической ПКК проводят марши в европейских странах, их защищает местная полиция. Кроме того, продолжил Эрдоган, им позволяют выступать в парламентах, передает РБК.

Эрдоган подчеркнул: «Они идут дальше и собирают деньги, устанавливая палатки перед Европейским судом по правам человека». Он задался вопросом, как Анкара может говорить «приходите и вступайте в НАТО», пока происходят подобные события.

Президент Турции также призвал не прибегать к «играм с буквами», называя ПКК иначе — PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (курдские «отряды народной самообороны») или другими названиями в целях «легализации». Он указал, что тем самым европейские страны «обманывают себя, а не нас». А те, кто передают ПКК оружие и военную технику, заслуживают звания «не правового государства, а террористического», считает Эрдоган.

Эрдоган посетовал, что некоторые страны отказывались продавать вооружение Турции, но при этом «бесплатно вооружали террористов в Сирии». «Подобная практика не соответствует правовому государству. Это методы стран-террористов»,— утверждает президент Турции.