Десятки израильских истребителей поднялись в небо из-за Ирана
Десятки истребителей израильских ВВС пролетели над Средиземным морем вечером 31 мая, имитируя ракетные удары по ядерным объектам Ирана. По данным Армии обороны Израиля, на учениях отрабатывались «дальние полеты, дозаправка и поражение целей».
Полеты были частью масштабных учений «Огненные колесницы», в которых участвовали все подразделения израильской армии.Учения призваны отработать новый военный план нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана.
В начале прошлого года начальник Генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави объявил, что поручил военным начать разработку новых планов нападения на Иран, а уже к сентябрю 2021 года начальник Генштаба подчеркнул, что армия «значительно ускорила» подготовку к действиям против ядерной программы Тегерана.
Тем не менее, представители израильского Министерства обороны считают, что, хотя некоторые аспекты ударных планов ВВС, которые все еще находятся на ранней стадии, могут быть готовы в течение короткого периода времени, другим подразделениям и группам на это потребуется больше года.
Перед израильскими ВВС стоит задача найти способы нанести удар по иранским объектам, которые находятся глубоко под землей, что требует особой тактики и специальных боеприпасов. Кроме того, придется иметь дело со все более сложной иранской системой ПВО. Израиль также должны будет подготовиться к ожидаемому возмездию со стороны Ирана и его союзников по всему региону.
По данным Армии обороны Израиля, учения на Кипре имитировали эвакуацию раненых военнослужащих вертолетами и заброску грузов, в том числе тяжелой техники, на поле боя. Наземная часть учений, которая продлится до 3 июня, проходит на границе с Ливаном и Палестинской автономией. Отмечается, что речь идет о крупнейших военных учениях за последнее десятилетие.
Майя Карлин, израильский военный аналитик и редактор отдела военных вопросов, считает, что наиболее серьезным препятствием для военных операций Израиля против ядерных объектов Ирана является расстояние между странами, оставляющее 1600 километров. В то же время истребители F-35 и баллистические ракеты средней дальности сохраняют возможности Израиля эффективно поразить цели на территории Ирана.
По мнению эксперта, если Израиль нанесет удар по Ирану, урановый объект в Натанзе станет его первой целью. Этот комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров, вырытый примерно на глубине семь метров под землей, покрыт несколькими слоями металла и бетона. Уничтожить этот объект обычными ракетами класса «воздух-земля» невозможно, и поэтому израильская авиация должна быть вооружена тяжелыми антибункерными бомбами. Более тяжелые боеприпасы означают, что самолеты используют больше топлива, что приводит к сокращению дальности полета.
Дозаправка самолетов в воздухе является одним из важных элементов, отрабатываемых на нынешних учениях.