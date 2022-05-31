Десятки израильских истребителей поднялись в небо из-за Ирана

Полеты были частью масштабных учений «Огненные колесницы», в которых участвовали все подразделения израильской армии.Учения призваны отработать новый военный план нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана.

Десятки истребителей израильских ВВС пролетели над Средиземным морем вечером 31 мая, имитируя ракетные удары по ядерным объектам Ирана. По данным Армии обороны Израиля, на учениях отрабатывались «дальние полеты, дозаправка и поражение целей».

В начале прошлого года начальник Генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави объявил, что поручил военным начать разработку новых планов нападения на Иран, а уже к сентябрю 2021 года начальник Генштаба подчеркнул, что армия «значительно ускорила» подготовку к действиям против ядерной программы Тегерана.

Тем не менее, представители израильского Министерства обороны считают, что, хотя некоторые аспекты ударных планов ВВС, которые все еще находятся на ранней стадии, могут быть готовы в течение короткого периода времени, другим подразделениям и группам на это потребуется больше года.

Перед израильскими ВВС стоит задача найти способы нанести удар по иранским объектам, которые находятся глубоко под землей, что требует особой тактики и специальных боеприпасов. Кроме того, придется иметь дело со все более сложной иранской системой ПВО. Израиль также должны будет подготовиться к ожидаемому возмездию со стороны Ирана и его союзников по всему региону.

По данным Армии обороны Израиля, учения на Кипре имитировали эвакуацию раненых военнослужащих вертолетами и заброску грузов, в том числе тяжелой техники, на поле боя. Наземная часть учений, которая продлится до 3 июня, проходит на границе с Ливаном и Палестинской автономией. Отмечается, что речь идет о крупнейших военных учениях за последнее десятилетие.