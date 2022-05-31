Министр обороны Украины анонсирует «новую порцию хороших новостей» от США

Министр обороны Украины Алексей Резников переговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. США окажут Украине военную помощь. Об этом украинский министр заявил в Facebook.

«Вчера у меня был очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином», - рассказал Резников.

По его словам, в ближайшее время ожидается «новая порция хороших новостей».

«Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству США в поддержке украинской борьбы с российским нашествием», - уточнил он.