Представлен документальный фильм о детях шехидов

В Международный День защиты детей - 1 июня был представлен документальный фильм о детях, рожденных после гибели своих отцов в Отечественной войне.

В фильме «Сонбешиклер» были засняты 13 из 102 детей, родившихся после гибели своих отцов. Цель фильма, созданного Qafqazinfo при поддержке Nar, - почтить память шехидов, павших за освобождение азербайджанских земель, поделиться воспоминаниями о них. Посмотреть фильм можно перейдя на страницу.

Следует отметить, что Nar реализовал ряд важных социальных проектов во время и после Отечественной войны для поддержки семей шехидов. В рамках проекта «Построй свое будущее!» мобильный оператор взял на себя расходы на обучение 10 студентов из семей ветеранов и военнослужащих Карабахской войны, а также реализует совместную стипендиальную программу с НГУ для поддержки студентов из семей шехидов.