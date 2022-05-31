В Москве анонсируют референдум о вхождении «ДНР», «ЛНР», Запорожья и Херсона в состав РФ

Инициативы о проведении референдумов о вхождении в состав РФ «Донецкой и Луганской народных республик», Херсонской области и Запорожья могут появиться совсем скоро, сами референдумы могут пройти летом. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Не хочу предсказывать, но могу предположить, что инициативы о проведении референдумов в этих регионах могут появиться совсем скоро, и они могут пройти, вполне возможно, летом. И логично, если более или менее одновременно", - сказал он.