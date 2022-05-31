Как минимум 21 темнокожий сотрудник Белого дома уволился с работы с начала года или планирует покинуть место службы в ближайшее время, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена.

Источники в Белом доме сообщили изданию, что происходящее их не удивляет и что "причины кроются в отсутствии поддержки со стороны руководства и отсутствии карьерного роста". В качестве причин увольнений также указывались напряженная рабочая атмосфера, недостаток свободного времени, желание заняться обучением или посвятить свое время семье. "Мы работаем очень много, но не занимаем руководящие должности. И перспектив, чтобы их занять, у нас нет", - заявил один из сотрудников Белого дома.