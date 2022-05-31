Алескеров зарезал свою жену и сел в тюрьму на 16 лет
Завершился суд над 32-летним жителем Баку Шахрияром Алескеровым, убившим свою жену из-за подозрений в супружеской измене.
Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 29 ноября прошлого года в массиве Баглар поселка Пиршаги Сабунчинского района столицы. Увидев, как его 23-летняя жена обнимает и целует незнакомого мужчину, Шахрияр решил ее убить.
Обвиняемый Ш.Алескеров признал свою вину по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сказал, что они с Ляман поженились в 2013 году, у них трое детей от совместного брака. Изначально хорошие, по его словам, отношения начали портиться, когда родители девушки стали вмешиваться в их семейные дела. Кроме того, Алескеров начал подозревать жену в измене.
«Ее подруга Кенуль рассказала мне, что Ляман употребляет наркотики и встречается с мужчиной по имени Талех. Жена все отрицала, произошел конфликт. После этого жена вызвала полицию и солгала, что, якобы, я ее избиваю», — заявил в своих показаниях обвиняемый.
По словам Алескерова, на основании жалобы жены, его арестовали в административном порядке. Выйдя на свободу, он начал пристально следить за женой и вскоре обнаружил доказательства измены.
«Жена призналась, что несколько раз изменяла мне. Я простил ее ради наших трех дочерей. Но Ляман этот случай не отрезвил».
27 сентября прошлого года, вернувшись домой с работы, Шахрияр не застал дома жену. Он сообщил об этом в полицию. Через несколько дней женщина вернулась и сказала, что отсутствовала по своей воле. После этого Шахрияр подал на развод.
За десять дней до убийства Ляман позвонила Шахрияру и сказала, что хочет помириться, после чего супруги помирились. Однако мужчина вновь застал свою жену за изменой, на этот раз с братом хозяйки квартиры - Алибалой. После очередной ссоры Алескеров выгнал жену из дома и зарезал. Вызвав скорую помощь, мужчина отвел детей к родителям и сдался полиции.
Алибала, допрошенный в качестве свидетеля на суде, признался, что у него были теплые отношения с Ляман, и они вступали в интимные отношения.
Решением суда Шахрияра Алескерова приговорили к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.