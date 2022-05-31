Алескеров зарезал свою жену и сел в тюрьму на 16 лет

Завершился суд над 32-летним жителем Баку Шахрияром Алескеровым, убившим свою жену из-за подозрений в супружеской измене.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 29 ноября прошлого года в массиве Баглар поселка Пиршаги Сабунчинского района столицы. Увидев, как его 23-летняя жена обнимает и целует незнакомого мужчину, Шахрияр решил ее убить.

Обвиняемый Ш.Алескеров признал свою вину по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сказал, что они с Ляман поженились в 2013 году, у них трое детей от совместного брака. Изначально хорошие, по его словам, отношения начали портиться, когда родители девушки стали вмешиваться в их семейные дела. Кроме того, Алескеров начал подозревать жену в измене.

«Ее подруга Кенуль рассказала мне, что Ляман употребляет наркотики и встречается с мужчиной по имени Талех. Жена все отрицала, произошел конфликт. После этого жена вызвала полицию и солгала, что, якобы, я ее избиваю», — заявил в своих показаниях обвиняемый.