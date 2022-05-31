Россиянку задержали в Узбекистане за незаконный провоз беспилотника
Жительницу Красноярского края Полину Ермакову задержали в Узбекистане за провоз беспилотного аппарата, передает агентство Fergana News со ссылкой на ее заявление сетевому ресурсу NGS24.ru.
Ермакова сообщила, что сейчас находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.
По ее словам, она въехала в Узбекистан из Киргизии 15 мая. Лежавший у нее в рюкзаке дрон никаких вопросов у узбекистанских пограничников не вызвал. «Никаких декларационных форм на дрон заполнить не дали, но они его очевидно увидели. Я спрашивала: «Можно идти? Сумку можно забирать?», мне ответили, что да. Никто никаких замечаний не сделал, однако 17 мая, когда я готовилась на поезде отправиться в Бухару, сотрудники МВД задержали меня на вокзале при очередном прохождении досмотра с сумкой, в которой лежал беспилотник», — рассказала Ермакова.
Дрон изъяли, копию акта об изъятии техники Ермаковой не предоставили, но объявили, что по местным законам ей грозит до трех лет лишения свободы.
В посольстве России в Ташкенте подтвердили задержание Ермаковой и рассказали, что это не первый подобный случай. «Да, мы в курсе этой ситуации, посольство с ней на связи. Более того, направили ноту в Министерство иностранных дел Узбекистана с просьбой побыстрее разобраться в этом деле и объяснить непоследовательность действий пограничников. Никто не оспаривает, что закон она нарушила», — объяснили в посольстве.
Ранее девушка была в 59 странах и в 40 из них, включая США, Китай, страны Южной Америки, беспрепятственно запускала дрон в небо.