Россиянку задержали в Узбекистане за незаконный провоз беспилотника

По ее словам, она въехала в Узбекистан из Киргизии 15 мая. Лежавший у нее в рюкзаке дрон никаких вопросов у узбекистанских пограничников не вызвал. «Никаких декларационных форм на дрон заполнить не дали, но они его очевидно увидели. Я спрашивала: «Можно идти? Сумку можно забирать?», мне ответили, что да. Никто никаких замечаний не сделал, однако 17 мая, когда я готовилась на поезде отправиться в Бухару, сотрудники МВД задержали меня на вокзале при очередном прохождении досмотра с сумкой, в которой лежал беспилотник», — рассказала Ермакова.

Ермакова сообщила, что сейчас находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.

Жительницу Красноярского края Полину Ермакову задержали в Узбекистане за провоз беспилотного аппарата, передает агентство Fergana News со ссылкой на ее заявление сетевому ресурсу NGS24.ru.

Дрон изъяли, копию акта об изъятии техники Ермаковой не предоставили, но объявили, что по местным законам ей грозит до трех лет лишения свободы.

В посольстве России в Ташкенте подтвердили задержание Ермаковой и рассказали, что это не первый подобный случай. «Да, мы в курсе этой ситуации, посольство с ней на связи. Более того, направили ноту в Министерство иностранных дел Узбекистана с просьбой побыстрее разобраться в этом деле и объяснить непоследовательность действий пограничников. Никто не оспаривает, что закон она нарушила», — объяснили в посольстве.

Ранее девушка была в 59 странах и в 40 из них, включая США, Китай, страны Южной Америки, беспрепятственно запускала дрон в небо.