Экс-глава Армии обороны: Израиль помешал Ирану стать Северной Кореей

Израильские операции не позволяли Ирану стать ядерной угрозой на уровне Северной Кореи в течение примерно 17 лет, заявил экс-главнокомандующий Армии обороны (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот в ходе выступления в Академическом колледже Нетании.

«Представьте, если бы Иран был похож на Северную Корею. Нам нужно усердно работать, чтобы удержать Иран и ИГИЛ от создания «мегаугрозы». Иран по-прежнему настаивает на своем стремлении к ядерному оружию, хочет гегемонии, хочет, чтобы высокоточные ракеты наносили удары издалека с целью стереть [Израиль] с карты региона», — цитирует его The Jerusalem Post.