В России началась охота на Чубайса и его окружение

Российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего РФ бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на предмет признаков состава преступления", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем в интересах следствия источник не уточнил агентству, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.