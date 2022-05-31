Минздрав бьет тревогу: карантин привел к ожирению детей

«Ожирение у детей увеличилось в условиях строгого карантина». Об этом заявила педиатр, специалист Министерства здравоохранения Нигяр Байрамова в прямом эфире на странице ведомства в Instagram.

По словам эксперта, в период карантина у детей также снизилась способность к социальному общению.

При этом эксперт отметила важность вакцин. По ее словам, некоторые дети не были вакцинированы от очень серьезных заболеваний.

«Их родителям рекомендуется повторно обратиться за прививками», - заявила Байрамова.